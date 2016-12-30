«رأس المال البشري» يتصدر موضوعات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

تصدر موضوع رأس المال البشري موضوعات اجتماع لجنة قيادة برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية التي تمت مناقشتها أمس الأول برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، وحضور مديري الموارد البشرية في كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والعدل، وكذلك الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، والعمل والتنمية الاجتماعية. كما ناقش الحضور سير تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في مرحلته الثانية، ومشروع أتمته الأدلة الإرشادية في وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى عرض ما تم إنجازه من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وآخر المستجدات فيما يخص الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل.