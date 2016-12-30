أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمين منطقة القصيم يزور قرية التنومة التراثية

Google+ Print
أمين منطقة القصيم يزور قرية التنومة التراثية أمين منطقة القصيم يزور قرية التنومة التراثية

زار أمين منطقة القصيم م. صالح الأحمد قرية التنومة التراثية، رافقه رؤساء بلديات المنطقة ومديرو الإدارات بالأمانة، حيث اطلعوا على ما تم إنجازه من ترميمات في المرحلة الأولى ضمن مشروع تبلغ قيمته مليونين ونصف المليون عن طريق بلدية المحافظة.

وكان في استقبالهم رئيس بلدية الأسياح عبدالعزيز الهبدان ورئيس مركز التنومة نايف بن عبدالرحمن الفهيد، وعدد من أهالي وأعيان التنومة، ومنسوبو البلدية.

وطالب الأهالي بتبني موقع إلكتروني للتعريف بالقرية التاريخية، وعمل بوابات دخول رئيسة، وتوثيق لأسماء المتبرعين، وإيجاد روافد ريع ثابتة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية