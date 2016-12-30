أمين منطقة القصيم يزور قرية التنومة التراثية

زار أمين منطقة القصيم م. صالح الأحمد قرية التنومة التراثية، رافقه رؤساء بلديات المنطقة ومديرو الإدارات بالأمانة، حيث اطلعوا على ما تم إنجازه من ترميمات في المرحلة الأولى ضمن مشروع تبلغ قيمته مليونين ونصف المليون عن طريق بلدية المحافظة.

وكان في استقبالهم رئيس بلدية الأسياح عبدالعزيز الهبدان ورئيس مركز التنومة نايف بن عبدالرحمن الفهيد، وعدد من أهالي وأعيان التنومة، ومنسوبو البلدية.

وطالب الأهالي بتبني موقع إلكتروني للتعريف بالقرية التاريخية، وعمل بوابات دخول رئيسة، وتوثيق لأسماء المتبرعين، وإيجاد روافد ريع ثابتة.