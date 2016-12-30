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أمير حائل: المملكة أعطت المساعدات والحملات الإغاثية السعودية ميزة متفردة

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أمير حائل: المملكة أعطت المساعدات والحملات الإغاثية السعودية ميزة متفردة أمير حائل: المملكة أعطت المساعدات والحملات الإغاثية السعودية ميزة متفردة

الأمير سعود بن عبدالمحسن

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما أمر به - أيده الله - بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

وأوضح سموه أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة, من خلال توجهاتها الإنسانية ومواقفها المتعاطفة مع الدول والمجتمعات أعطت المساعدات والحملات الإغاثية ميزة متفردة, مشيراً إلى حرص قادة البلاد وشعبها على التمسك بالتعاليم الإسلامية التي تحث على التكاتف والتعاون, سائلاً المولى القدير أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يحفظها وشعبها وقادتها.

يذكر أن اللجنة التي شكلها سمو أمير منطقة حائل للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, تواصل أعمالها في الإشراف على جمع التبرعات وحث المواطنين ورجال الأعمال للإسهام في دعم الحملة من أجل مساعدة الأشقاء في سوريا والتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية.

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