أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ المجمعة: تعاون المواطنين حجر الزاوية في رؤية 2030 والميزانية مبشرة

Google+ Print
محافظ المجمعة: تعاون المواطنين حجر الزاوية في رؤية 2030 والميزانية مبشرة محافظ المجمعة: تعاون المواطنين حجر الزاوية في رؤية 2030 والميزانية مبشرة

الأمير عبدالرحمن بن عبدالله

أكد محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل على دور الإدارة التنفيذية والمواطن في الوصول إلى الأهداف التي رسمتها القيادة الرشيدة في رؤية 2030 وقال إن تفاعل المواطنين وتعاونهم هو حجر الزاوية في هذه الرؤية.

وقال إن ميزانية العام المالي الجديد تحمل العديد من المبشرات للوطن والمواطن من مشاريع تنموية واقتصادية تكفل بإذن الله استمرار البناء والتطور الحضاري للوطن

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس المحلي للمحافظة والذي تم خلاله الموافقة على عدد من التوصيات ومن ابرزها:

الطلب من وزارة البترول والطاقة والثروة المعدنية عمل سياج كامل حول مجمع الكسارات في أم عاذر شرق المحافظة.

وطلب حماية مسايل وادي المشقر من التعديات وتخصيص جبل - خزة – شرق مركز عشيرة سدير وربطه بالمتنزه الوطني المعتمد جنوب عشيرة وطلب تشكيل لجنة من إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة مكافحة الفساد لتصحيح الأخطاء الموجودة في مشروع الصرف الصحي في مدينة المجمعة والاسراع في استكماله.. كما تمت مناقشة سكن العزاب داخل الأحياء السكنية والتأكيد على تطبيق الأنظمة وطلب إنشاء جسر على الطريق السريع جنوب وادي جوي ليكون امتدادا للطريق الدائري المقترح لمدينة المجمعة وطلب طرح إعادة تأهيل المرحلة الأولى من محطة الصرف الصحي بالمجمعة.

وتم مناقشة توصية بربط مراكز الهلال الأحمر شمال مدينة الرياض بوحدة إدارية يكون مقرها محافظة المجمعة والتوصية بسرعة دعم مستشفى الملك خالد بالمجمعة بالكوادر الطبية في عدد من التخصصات ومن أهمها (القلب والمخ والأعصاب) والتوصية باستحداث قسم نسائي بمكتب الضمان الاجتماعي بالمجمعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية