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رئيس وزراء جيبوتي يقلد مدير عام حرس الحدود وسام 27

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رئيس وزراء جيبوتي يقلد مدير عام حرس الحدود وسام 27 رئيس وزراء جيبوتي يقلد مدير عام حرس الحدود وسام 27

قلّد دولة رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وسام 27 يونيو 1977 للاستحقاق الوطني برتبة قائد، الذي منح بمرسوم من رئيس الجمهورية، تقديراً للدور المهم في التعاون بين حرس الحدود في المملكة العربية وخفر السواحل بجمهورية جيبوتي.

جرى ذلك خلال استقبال دولته الفريق البلوي بمكتبه أمس بحضور وزير المعدات والنقل الجيبوتي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله الداود وقائد خفر السواحل الجيبوتي العقيد البحري وعيس عمر بقري.

يذكر أنه في إطار التعاون القائم بين حرس الحدود وخفر السواحل الجيبوتي تم عقد الاجتماع الثاني بين مسؤولي الحدود بالبلدين الشقيقين لمناقشة كافة أوجه التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات أمن الحدود بين الجانبين بما يحقق أمن البلدين الشقيقين.

وفي سياق متصل حمّل رئيس الوزراء الجيبوتي الفريق البلوي تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه االله - ولسمو ولي العهد، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأعرب الفريق البلوي في تصريح له عقب اللقاء عن سعادته البالغة بلقاء دولة رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي والتكريم الذي ناله، موضحاً أنه نقل إلى دولته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

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