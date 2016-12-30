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تمديد أبحاث مؤتمر طب العيون السعودي حتى 10 يناير المقبل

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أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر طب العيون السعودي 2017 عن تمديد فترة استقبال أبحاث العيون للمشاركة بالمؤتمر حتى العاشر من شهر يناير 2017, حاثة على سرعة تحميل ملخصات الأبحاث عبر الرابط: Http://sos.kkesh.med.sa.

وقد راجعت اللجنة ترتيبات مؤتمر طب العيون السعودي وموعده من 15 - 17 إبريل عام 2017م، وسيكون في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، حيث تم تم دعوة نخبة من أساتذة طب العيون الزائرين، كما نوقشت موضوعات منها نظام الساعات التعليمية وأسلوب احتسابها للحضور بأحدث الأساليب المعمول بها دوليا، وجوانب تنظيمية عن الجلسات العلمية والمسابقات لهذا العام وموضوعات أخرى.

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