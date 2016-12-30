أحمد الشناوى: أخطاء التحكيم لن تنتهى والدليل حكم القمة "كاساى"

كتب عادل عقل

أكد أحمد الشناوى مسئول تطوير التحكيم بالـ"فيفا"، أن أخطاء التحكيم لن تنتهى، والدليل أداء المجرى فيكتور كاساى حكم القمة بين الأهلى والزمالك، التى أقيمت مساء الخميس باستاد بتروسبورت وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

وأضاف الشناوى فى تصريحات لـ"ليوم السابع"، أن الحكم لديه أخطاء أبرزها أنه تغاضى عن ركلة جزاء لكل فريق، إلى جانب أنه لم يحسن تقدير العقوبات الانضباطية (الإنذار- الطرد)، وتغاضى عن إشهار أكثر من بطاقة مستحقها طبقا للقانون وتسرع فى إنذار كل من باسم مرسى مهاجم الزمالك وعبد الله السعيد لاعب الأهلى.

وتابع الشناوى أن التزام وطاعة اللاعبين والأجهزة الفنية وتقبلهم لقراراته، سهل مهمة كاساى فى إدارة اللقاء.