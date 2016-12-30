بالصور.. مباحث قسم أول الزقازيق تضبط 20 قطعة سلاح و4 تشكيلات عصابية

الشرقية- فتحية الديب

أسفرت جهود ضباط مباحث قسم أول الزقازيق بالشرقية،برئاسة الرائد حسين أبوفول رئيس المباحث، وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، عن ضبط العديد من قضايا السلاح والمواد المخدرة وتنفيذ العديد من الأحكام عام 2016.

وشملت إحصائية جهود ضباط المباحث، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، ضبط 20 قطعة سلاح متنوع ما بين بنادق وخرطوش و44 طلقة متنوعة، و96 قضية مخدرات إتجار ما بين بانجو وحشيش و55 قضية تعاطي، كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية تخصص أفرادها في سرقة المنازل والهواتف المحمولة من المواطنين بالشوارع عن طريق المغافلة.

كما أسفرت جهود ضباط المباحث، وهم كل من النقباء أحمد عبد الغفار ومحمد الخولي وأحمد البطل ومحمد الكردي، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، من ضبط 97 جناية وتنفيذ 6541 حكم جزئي و708 حكم مستأنف وتحصيل 1698 غرامة.