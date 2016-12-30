أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مباحث قسم أول الزقازيق تضبط 20 قطعة سلاح و4 تشكيلات عصابية

Google+ Print
بالصور.. مباحث قسم أول الزقازيق تضبط 20 قطعة سلاح و4 تشكيلات عصابية بالصور.. مباحث قسم أول الزقازيق تضبط 20 قطعة سلاح و4 تشكيلات عصابية

>الشرقية- فتحية الديب

أسفرت جهود ضباط مباحث قسم أول الزقازيق بالشرقية،برئاسة الرائد حسين أبوفول رئيس المباحث، وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، عن ضبط العديد من قضايا السلاح والمواد المخدرة وتنفيذ العديد من الأحكام عام 2016.

وشملت إحصائية جهود ضباط المباحث، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، ضبط 20 قطعة سلاح متنوع ما بين بنادق وخرطوش  و44 طلقة متنوعة، و96 قضية مخدرات إتجار ما بين بانجو وحشيش و55 قضية تعاطي، كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية تخصص أفرادها في سرقة المنازل والهواتف المحمولة من المواطنين بالشوارع عن طريق المغافلة.

 

كما أسفرت جهود ضباط المباحث، وهم كل من النقباء أحمد عبد الغفار ومحمد الخولي وأحمد البطل ومحمد الكردي، برئاسة العميد  أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، من ضبط 97 جناية وتنفيذ 6541 حكم جزئي و708 حكم مستأنف وتحصيل 1698 غرامة.

 

 

 

 أحد المتهمين


>

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365