وزير الحج والعمرة: المملكة دعت الإيرانيين لمناقشة خدمة حجاجهم

د. محمد بنتن

شدد وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بن طاهر بنتن أنّ المملكة ترحب بكافة حجاج العالم الإسلامي، دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، نظراً لحرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه، لافتاً إلى أنّ وزارة الحج دعت شؤون حجاج إيران للقاءات التي تعقدها لوفود (80) دولة، بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج.

وأكّد وزير الحج أنّ هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة تنظيم قدوم حجاج هذا العام ١٤٣٨هـ من كافة أقطار العالم الإسلامي ودوّل الأقليات، وتزويدهم بكافة التعليمات المنظمة لشؤون الحج في المملكة العربية السعودية، بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، والبناء على نجاحات موسم الحج الماضي.

وبيّن أنّ هذه اللقاءات التي تتم بصورة مجدولة لمناقشة ترتيبات قدوم الحجاج وخدماتهم تتم كذلك بالتنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة، مشيراً إلى أنّ إستراتيجية وزارة الحج والعمرة تعمل وفق خطة متكاملة للتنسيق مع كافة الأطراف وممثلي شؤون الحج في بلدانهم لتنظيم قدوم حجاجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، موضحاً سعي وزارة الحج والعمرة على توفير البيئة الإيمانية والتنظيمية التي تمكن الحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وطمأنينة، داعياً المولى -عزّ وجل- أن يتقبل من الحجاج والعمار والزوار صادق الأعمال، وأن ييسر لهم أداء نسكهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.