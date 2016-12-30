ارتفاع الاحتياطي العام للدولة إلى 474.1 مليار ريال خلال نوفمبر

ارتفع الاحتياطي العام للمملكة بشكل طفيف جدا بنحو 2 مليون ريال ليصل الى 474.06 مليار ريال خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2016.

ووفقا للبيانات الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي لشهر نوفمبر الماضي، التي نقلتها "أرقام" فإن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاحتياطي العام للدولة ارتفاعا خلال الأشهر الـ10 الماضية أي منذ شهر يناير الماضي حين سجل ارتفاعا بنحو 589 مليون ريال.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى حوالي 44.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2016.