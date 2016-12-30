ولي ولي العهد تباحث مع وزير الدفاع الكويتي وودع السفير الأميركي

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً في مكتبه بالمعذر أمس، مع الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

كما استقبل سموه، في مكتبه بالرياض أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة د. جوزيف ويستفول، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

إلى ذلك ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرعى ولي ولي العهد، حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء غد السبت.