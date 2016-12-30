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فيصل بن بندر يدشّن طرقاً جديدة بالعاصمة

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فيصل بن بندر يدشّن طرقاً جديدة بالعاصمة فيصل بن بندر يدشّن طرقاً جديدة بالعاصمة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، امس عدداً من مشروعات الطرق الجديدة، شملت إنشاء أنفاق بطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وتطوير وتحسين شارع الملك سعود وطريق الصحابة، والشريط التجاري في المنطقة المحصورة بين طريق الملك فهد غرباً وشارع العليا شرقاً، وطريق الملك سلمان شمالاً، والدائري الشمالي جنوباً.

ورفع أمير الرياض التهنئة والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد - على هذه الإنجازات المتتالية الضخمة بالعاصمة.

وقال سموه "قلت قبل عامين لنتحمل قليلاً وها نحن اليوم نجني الثمار" وننعم بالنتائج الكبيرة التي تحققت ، مؤكداً وجود الكثير من المشروعات لتطوير منظومة الطرق.

وأكد سموه ان مشروع قطار الرياض يسير بخطى ثابتة حيث نفذ منه حوالي 45%، وقريباً سيتم انتهاء عمل آخر آلة من آلات الحفر.

ودعا سموه أبناء الرياض إلى المحافظة على الطرق الجديدة والإبلاغ عن أي إساءة أو تشويه لها.

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