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"الصحة" تستقبل قوائم الأدوية المقرر زيادة أسعارها بداية الأسبوع المقبل

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"الصحة" تستقبل قوائم الأدوية المقرر زيادة أسعارها بداية الأسبوع المقبل "الصحة" تستقبل قوائم الأدوية المقرر زيادة أسعارها بداية الأسبوع المقبل

>كتب وليد عبد السلام

أكد مصدر مسئول بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، استقبال قوائم الأدوية المقرر زيادة أسعارها للشركات المحلية والأجنبية، بداية من الأسبوع المقبل، على أن تخضع للزيادة المقررة بقرار مجلس الوزراء.

 

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تفعيل قرار مجلس الوزراء بزيادة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة بداية من فبراير 2017 .

 

وأضاف المصدر، أن القوائم المقرر زيادة أسعارها لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والقلب، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية بواقع 50% من فرق سعر الصرف للأدوية التى تباع بأقل من 50 جنيهًا بينما الأدوية التى تباع من 50 إلى 100 جنيه ستزداد أسعارها بنسبة 40% والأدوية التى تباع بأكثر من 100 جنيه ستزداد أسعارها بنسبة 30% من فرق سعر الصرف.

 

وأوضح المصدر، أنه سيتم زيادة 20% على أسعار الأدوية المستوردة على أن ترتفع الأدوية الأقل من 100 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الصرف، والأدوية الأكثر من 100 جنيه يزداد سعرها بنسبة 40%.

 

وتابع المصدر، أن الأدوية الخاصة بمناقصات الوزارة ستزداد بواقع 50% من سعر الترسية.


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