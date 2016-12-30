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الكرملين: بوتين يبحث الرد المناسب على العقوبات الأمريكية

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الكرملين: بوتين يبحث الرد المناسب على العقوبات الأمريكية الكرملين: بوتين يبحث الرد المناسب على العقوبات الأمريكية

>هاشم الفخرانى ووكالات

قال المتحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا سوف تضر العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال ديمترى بيسكوف إن بوتين سيأمر برد "مناسب" على العقوبات التى شملت طرد 35 دبلوماسيا.

وفى مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين قال بيسكوف إن موسكو تشكك فى فاعلية تلك الإجراءات نظرا لأن الإدارة الأمريكية الحالية ستنتهى ولايتها خلال ثلاثة أسابيع.

وإضافة إلى عمليات الطرد أغلقت واشنطن مجمعين روسيين فى نيويورك وماريلاند ردا على ما وصفتها بحملة من المضايقات من جانب روسيا للدبلوماسيين الأمريكيين فى موسكو.


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