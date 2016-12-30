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حبس المتهم بمحاولة اقتحام مجمع محاكم طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس المتهم بمحاولة اقتحام مجمع محاكم طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس المتهم بمحاولة اقتحام مجمع محاكم طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

>الغربية - إسلام الخياط

قرر المستشار عمرو الحسينى رئيس نيابة أول طنطا، حبس المتهم "م.ج.ا"، 40 عامًا، مقيم بكفر ميت حواى مركز السنطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بمحاولة اقتحام مجمع محاكم طنطا، وإصابة أمينى شرطة بـ"مفك" مرددًا عبارة "أنا المهد المنتظر".

 

وكان مجمع محاكم مدينة طنطا شهد، صباح أمس، شخصًا يستقل سيارة ربع نقل، دخل على قوة التأمين الكائنة بمدخل المحكمة من شارع المديرية، وأثناء استيقافه تعدى على اثنين من أمناء الشرطة بالوجه واليد بواسطة "مفك".

 

وأوضح مسئول أمنى، لـ"اليوم السابع"، أن الشخص يظهر عليه علامات عدم الاتزان النفسى، وبفحصه تبين أنه يدعى "ى.م.ج.ا" 40 عامًا مقيم بكفر ميت حواى مركز السنطة، ويحمل رخصة القيادة رقم 2319، حيث تم التعامل معه والتحفظ عليه وعلى السيارة التى كان يستقلها، مشيرًا إلى أن أمناء الشرطة المعتدى عليهم هم مدحت النشار وأيمن محمد من قوة التأمين بمجمع محاكم طنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المتهم إلى ديوان قسم أول طنطا.


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