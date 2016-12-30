مواعد مباريات اليوم الجمعة 30 /12 2016

كتب سليمان النقر

تقام اليوم الجمعة 3 مواجهات فى ختام منافسات الجولة السابعة عشر والدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام حيث يلتقى المقاصة مع الشرقية ويصطدم المصرى بالإنتاج الحربى وأخيرًا يلعب الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى فى قمة ساحلية بين قطبى الإسماعيلية والإسكندرية.

يلعب المقاصة مع الشرقية فى الثانية والنصف عصر اليوم على استاد الفيوم وهى مباراة سهلة نسبيًا على الفريق الفيومى بسبب فارق الإمكانيات بين الفريقين حيث يتطلع لتحقيق الفوز لإنهاء الدور الأول بشكل طيب ويحافظ على بقائه فى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 37 نقطة فى المقابل يتطلع أحفاد عرابى لتحقيق نتيجة طيبة وتحسين مركزه بعدما حل فى المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط.

ويصطدم المصرى مع الإنتاج الحربى فى الخامسة مساء اليوم على استاد برج العرب فى مباراة ليست سهلة على الفريق البورسعيدى الذى يسعى لإنهاء عروضه القوية بشكل طيب فى نهاية الدور الأول لاسيما أنه يقبع فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة على الجانب الآخر، يبحث الإنتاج تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى القاهرة ولو بنقطة لتكون خير نهاية للدور الذى خاصة بعد النتائج غير المقنعة التى حققها الفريق العسكرى خلال الموسم الجارى حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.

وأخيرًا يستضيف الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى على استاد الإسماعيلية فى السابعة والنصف مساء اليوم فى لقاء صعب على الفريقين، حيث يتطلع الدراويش لتعويض نتائجه غير المرضية فى الفترة الأخيرة ومصالحة جماهيره لاسيما أنها المباراة الأخير لأشرف خضر على رأس القيادة الفنية وإعطاء انطباع جيد قبل رحيله عن تدريب الدراويش حيث سيتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة المدرب التشيكى ستراكا الذى تم التعاقد معه مؤخرًا، ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة، ونفس الأمر بالنسبة لزعيم الثغر الذى يرغب فى أن ينهى الدور الأول بشكل جيد لتحسين نتائجه التى شهدت تراجعًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة ولرغبة مختار مختار فى تحسين موقفه بعد مطالبة عدد من جماهير الاتحاد بإقالته من تدريب سيد البلد خاصة بعد توقف رصيده عند 19 نقطة فى المركز الـ11.