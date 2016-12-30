حقيقة حقن "ستانلى" ورباط القدم قبل الاستبعاد من القمة 113

كتب عمرو جاب الله

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أن الجهاز الفنى رفض إعطاء ستانلى حقن للمشاركة فى مواجهة الأهلى، التى خسرها الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 بالدورى، حتى لا تؤثر عليه مستقبلاً.

قال تيجانا: "ستانلى يأتى إلى المران برباط القدم منذ فترة وحاولنا تجهيزه بأفضل صورة طبية وخضع لأشعة قبل مباراة الأهلى وكان سيلحق بالمباراة بعد تأكيد الأشعة أن الأمر ليس مؤثرا على مشاركته قبل أن تلتوى قدمه لتتجدد الإصابة مجدداً".

أشار تيجانا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "ستانلى تحدث معنا بأنه جاهز ويرغب فى خوض المواجهة وهو من عناصر الفريق الأساسية، وبعدما رأينا جاهزيته دفع به محمد حلمى المدير الفنى للفريق فى التشكيل، إلا أن الإصابة تجددت فى الإحماء".