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سعيد الغفلي: الإمارات بقيادة خليفة واحة خير وعطاء

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سعيد الغفلي: الإمارات بقيادة خليفة واحة خير وعطاء سعيد الغفلي: الإمارات بقيادة خليفة واحة خير وعطاء

ثمن معالي سعيد عيد الغفلي رئيس اللجنة التنفيذية إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، مؤكداً بأن الإمارات كانت وستظل بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة واحة الخير والعطاء ونموذجا عالميا للعمل الإنساني.

رؤية

وقال: «إن رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في العطاء الإنساني والخيري لم تقتصر على المساعدات والمنح المالية للدول المعوزة، بل تضمنت بناء الإنسان لما في ذلك من محافظة على عزته وكرامته». وأضاف: «ستظل الإمارات بقيادة رئيس الدولة واحة خير وعطاء، وستواصل نهجها الإنساني الأصيل لمساعدة المحتاج والضعيف، وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية والتطوعية لأبنائها وغرس هذه القيمة الإنسانية الرفيعة في النشء الجديد».

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