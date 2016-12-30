فريق الهلال الأحمر الطبي يباشر مهام علاج اللاجئين السوريين

باشر فريق الهلال الأحمر الطبي الـ 5 متابعة تنفيذ البرنامج العلاجي والصحي الذي وضعته الهيئة لرعاية اللاجئين السوريين باليونان خلال فصل الشتاء.

وأشار الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر إلى أن عمل فرق الهيئة الطبية في مخيمات الهلال الأحمر باليونان يأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوفير كافة المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للاجئين السوريين المتأثرين من الأزمة التي تمر بها بلادهم.

برامج

وأكد أن الهيئة وضعت خطة وبرنامجاً زمنياً لتنفيذ عمل الأطباء الإماراتيين من مختلف التخصصات الطبية والمتطوعين بالهلال الأحمر لمساعدة الأشقاء اللاجئين السوريين وتقديم العلاج الطبي لهم ولأسرهم في العديد من مخيمات الإيواء التي تشرف عليها الهيئة في اليونان وتتضمن خطة الهلال الأحمر العلاجية وصول الفرق الطبية تباعاً إلى اليونان والبقاء في كل مخيم لفترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أن يستبدل بفريق آخر يتحرك قبل مغادرة الفريق الموجود أصلاً بالمخيم.

خطة

ويضم كل فريق طبي عدداً من الأطباء وطاقما تمريضا متمرسا للإشراف على تنفيذ الخطة العلاجية لرعاية اللاجئين السوريين باليونان ومتابعة الحالات الصحية الطارئة للنساء والأطفال ومرضى الحميات وسوء التغذية وأمراض العيون والأمراض الجلدية والباطنية ودراسة أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم الدوائية والوقائية والإرشادية لتفادي انتقال العدوى والإصابات لبعض الأمراض وذلك بالتعاون مع السلطات الصحية المختصة والصليب الأحمر اليوناني.

عناية

افتتح وفد من هيئة الهلال الأحمر في نوفمبر الماضي مخيم الهيئة في مدينة «لاريسا» التي تبعد عن العاصمة اليونانية أثينا 360 كيلومتراً ويتكون من 331 وحدة سكنية وعيادة طبية و6 فصول دراسية وعدد من المرافق الصحية والرياضية والترفيهية وحدائق للأطفال وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة.