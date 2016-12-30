أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد التلاي: الإمارات رائدة العمل الإنساني

Google+ Print
محمد التلاي: الإمارات رائدة العمل الإنساني محمد التلاي: الإمارات رائدة العمل الإنساني

أكد محمد سيف التلاي مدير عام دائرة الرقابة المالية في أم القيوين، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير، يأتي تتويجاً لجهود الدولة الإنسانية واستمراراً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي غرس مفهوم الخير في نفوس أبناء وشعب الإمارات.

حدود

وقال التلاي إن دولة الإمارات تحرص على العطاء ومد يد العون لجميع المحتاجين على اختلاف أديانهم وجنسياتهم، واستطاعت بفضل نهجها الإنساني المتأصل، أن تتجاوز حدود الأقاليم لتصبح رسالة الخير عالمية التوجه وسامية الغايات.

وأضاف أن الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تصدرت الدول الأكثر مساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية، حتى غدت رائدة العمل الإنساني على مستوى العالم، مؤكداً أن الإمارات ستظل أرض الطيب والجود، ونموذجاً فريداً في التضامن والتكافل مع الشعوب الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية