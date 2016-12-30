محمد التلاي: الإمارات رائدة العمل الإنساني

أكد محمد سيف التلاي مدير عام دائرة الرقابة المالية في أم القيوين، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير، يأتي تتويجاً لجهود الدولة الإنسانية واستمراراً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي غرس مفهوم الخير في نفوس أبناء وشعب الإمارات.

حدود

وقال التلاي إن دولة الإمارات تحرص على العطاء ومد يد العون لجميع المحتاجين على اختلاف أديانهم وجنسياتهم، واستطاعت بفضل نهجها الإنساني المتأصل، أن تتجاوز حدود الأقاليم لتصبح رسالة الخير عالمية التوجه وسامية الغايات.

وأضاف أن الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تصدرت الدول الأكثر مساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية، حتى غدت رائدة العمل الإنساني على مستوى العالم، مؤكداً أن الإمارات ستظل أرض الطيب والجود، ونموذجاً فريداً في التضامن والتكافل مع الشعوب الأخرى.