عمر الغفلي: أبناء زايد يتكاتفون لإنجاح المبادرة

أشاد عمر محمد بن شمال الغفلي المدير التنفيذي لهيئة مدينة أم القيوين الصناعية بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير استكمالاً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الدعوة إلى بذل الخير والمساعدة والقيام بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع.

وقال الغفلي: إن أبناء زايد الخير يتكاتفون على مختلف مستوياتهم لإنجاح مبادرة عام الخير وتحقيق أهدافها المنشودة، مؤكداً أن إنجازات الإمارات في مجال العمل الإنساني مهدت الطريق أمام مستقبل أفضل للإنسانية، وهو ما يعد من أجمل معاني العطاء.

وأكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في دعم هذه المبادرة الخيرة من أجل تعزيز القيم الاجتماعية والإنسانية الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمجتمع والدولة بأكملها.

وأوضح الغفلي أن الدولة أضحت نموذجاً ملهماً على المستوى الدولي في العمل الإنساني بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.