اعتماد الخطة الدراسية من رياض الأطفال إلى الـ «12»

اعتمد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، الخطة الدراسية بمدارس التعليم العام للعام الدراسي 2017 - 2018، كل الصفوف من رياض الأطفال حتى الثاني عشر، حيث جاءت متوافقة مع مسارات تدريس المواد الدراسية كافة، والأنصبة المعتمدة لكل مادة.

وأكد القرار الوزاري للخطة الدراسية، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، ضرورة تطبيق الخطة الدراسية بكل مساراتها، فضلاً عن إلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، الذي يتم تنفيذه اعتباراً من العام الدراسي 2017 - 2018.

مواد

ووفقاً للقرار الوزاري خصصت الوزارة للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في المساريين «العام والمتقدم»، بواقع 13 مادة دراسية على مدار العام للمسار العام، و 12 مادة دراسية لـ«المتقدم»، وبلغ إجمالي نصاب الحصص 39 حصة أسبوعياً، إذ تقرر تخصيص 3 حصص للتربية الإسلامية للصف العاشر وحصتين في الحادي عشر وحصتين للثاني عشر لكلا المسارين، و5 للغة العربية لكل المرحلة الثانوية «للمسار العام»، أما بالنسبة للمسار المتقدم خصص 5 حصص للغة العربية للصف العاشر و4 حصص للحادي عشر و4 حصص للثاني عشر، و3 للدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية للمسار العام، مقابل 3 حصص للصف العاشر متقدم و 2 للحادي عشر و2 للثاني عشر.

وتساوى نصيب المسارين في نصاب اللغة الإنجليزية بواقع 6 حصص لكليهما، وعلوم الكمبيوتر، والتربية البدنية والصحية، والعلوم الصحية «طالبات»، ومهارات الحياة «الطلبة»، بواقع حصتين لكل مادة للصفين، وحصتين للتصميم الإبداعي والابتكار لكل صف من صفوف المرحلة الثانوية.

حصص

وحدد القرار 6 حصص لمادة الرياضات «عام» أما المتقدم 8 للعاشر و 7 للحادي عشر و 7 للثاني عشر، وجاء نصيب الفيزياء 3 حصص لكل من صفوف الثانوية للمسار العام، أما المسار المتقدم 4 حصص للصف العاشر و 5 للحادي عشر و 5 للثاني عشر.

وجاء نصيب الصفين العاشر والحادي عشر عام 3 حصص لكل منهم في الكيمياء الحيوية، والثاني عشر 3 حصص لمادة من الاثنين يتم الاختيار في ما بينهم ( الكيمياء أو الأحياء)، و إدارة الأعمال بواقع حصتين للعاشر و3 حصص للحادي عشر و3 للثاني عشر.

أما مادة الكيمياء للمسار المتقدم جاء نصيب الصف العاشر حصتين والحادي عشر 3، والثاني عشر 3 حصص، والأحياء جاء نصيبها «صفر» للصف العاشر، وحصتين للحادي عشر وحصتين للثاني عشر.

تساوي الأنصبة

وتـنـاول القرار أنصبـة الصفـوف «الأول والثاني والثالث والرابع والخامس»، حيث اعتمدت الوزارة 9 مواد دراسية لصفوف من 1 حتى 3، وتساوت الأنصبة في تلك الصفوف بواقع 35 حصة أسبوعياً، وجاء نصيب التربية الإسلامية 4 حصص، و 5 للغة العربية، وحصتين للقراءة الموجهة للغتين العربية والإنجليزية، و 3 حصص للدراسات الاجتماعية، وحصة للتربية الأخلاقية، و 4 للغة الإنجليزية، و7 للرياضيات و 5 للعلوم و 2 للفنون البصرية والموسيقي، وحصتين للتربية البدنية والصحية، و 10 مواد دراسية للصفين «الرابع والخامس» وجاء نصيب مادة «التصميم والتكنولوجيا حصتين أسبوعياً لكل منهما ،وجاءت أنصبة التربية الإسلامية 4 حصص لكل الصفوف، و5 للغة العربية، و 3 للدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، و5 للغة الانجليزية، و6 للرياضيات، و5 للعلوم، وحصتين لكل من الفنون البصرية والموسيقى، والتربية البدنية والصحية، وحصة للتربية الأخلاقية.

وأوضح القرار أن نصاب التربية الفنية حصة واحدة ويدرسها معلم التربية الفنية، ونصاب التربية الموسيقية حصة واحدة يدرسها معلم التربية الموسيقية .

وجاء نصيب صفوف «السادس والسابع والثامن والتاسع» لمسار النخبة، من المواد الدراسية 13 مادة دراسية، وإجمالي نصاب الحصص 39 أسبوعياً .

تقسيم

بحسب قرار الوزارة، تم تقسيم مرحلة رياض الأطفال إلى مستويين «الأول والثاني»،، إذ تخصص «7 مواد دراسية» لطلبة المستويين، بإجمالي 22 حصة أسبوعاً لكليهما، وبلغ نصاب الحصص الأسبوعية لمادة اللغة العربية 6 للمستوى الأول و5 للثاني، الذي جاء نصيبه في مادة اللغة الإنجليزية حصتين، مقابل «صفر» للمستوى الأول، فيما جاءت مادة المفاهيم الإسلامية والاجتماعية والمهارات الحياتية مقسمة بواقع 4 حصص للأول، و3 للثاني.

وجاءت الأنصبة متساوية للمستويين، في مادة الرياضيات والتكنولوجيا والتصميم، بواقع 4 حصص لكل منهما، وفي مادة العلوم بواقع 3 حصص لكليهما، و4 حصص لمادة التربية البدنية والصحية لهما، وحصة واحدة لكل مستوى، في مادة الفنون البصرية التطبيقية.

30 دقيقة

شدد القرار على احتساب 30 دقيقة إضافية للمراجعة اليومية، واستعداد الأطفال للعودة للمنزل، وتقديم برنامج اللغة الإنجليزية، وفق نماذج التدريس التشاركي، فضلاً عن تحديد ساعة للمعلمات يومياً، بعد انصراف الأطفال للتقييم والتخطيط والتحضير لليوم التالي، ضمن النصاب الأسبوعي، نظراً لخصوصية تلك المرحلة .