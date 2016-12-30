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فيصل بن صقر القاسمي: عام الخير يعزز تنمية الإنسان

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فيصل بن صقر القاسمي: عام الخير يعزز تنمية الإنسان فيصل بن صقر القاسمي: عام الخير يعزز تنمية الإنسان

رحب الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، وقال إن المبادرة غير المسبوقة تعزز مثيلاتها من المبادرات الرامية لتنمية الإنسان والإعلاء من شأنه، وإعطائه حقه كاملاً غير منقوص من الرعاية والاهتمام الشامل، وبذلك تكون قيادة الإمارات مثالاً لنموذج رشيد يحتذى به في كيفية أن تكون القيادة أمينة على الوطن والشعب، وأيضاً على رعاية المقيمين فيه باختلاف لغاتهم وأجناسهم وألوانهم، فضلاً عما يربطنا ارتباطاً وثيقاً بالخير وفعله، وحبه وتشجيعه والثناء على أهله وتقديرهم.

وأضاف: «من جهتنا فنحن في شركة جلفار الرائدة في الصناعة الدوائية الوطنية الإماراتية، نقف على أهبة الاستعداد والجاهزية لتحقيق رؤية القيادة الهادفة إلى جعل 2017 عاماً للخير».

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