سلطان آل علي:عام الخير تكريس لمبادئ الآباء المؤسسين

أكد سلطان سعيد سلطان آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، هو تكريس لمبادئ الآباء المؤسسين لإمارات الخير، وانعكاس للقيم النبيلة للشعب الإماراتي المعطاء عبر الأجيال.

ونوه آل علي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والأفراد في المسؤولية المجتمعية، التي تعزز مسيرة البناء والعطاء، وتسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير لما فيه خدمة الوطن وجميع من يعيش على هذه الأرض الخيّرة المعطاءة. وأشار إلى أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضرورة مشاركة كل فرد بفكرة في مبادرة عام الخير، تشكّل دافعاً لكل إنسان على أرض إمارات العطاء إلى بذل المزيد من قيم الخير.