«الداخلية» درع يحمي مكتسبات الوطن

تتمتع الإمارات بمعدلات أمن وأمان عالية، عكستها المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، للحفاظ على مكتسبات الدولة، وشكّل العام 2016 محطة مهمة في تاريخ ومسيرة الأمن في الدولة، بما يواكب التطور الحضاري والاقتصادي، تعزز ذلك من خلال العديد من الإنجازات المتحققة، شملت تطوير الكوادر البشرية للارتقاء بالخدمات، وإيجاد منظومة إلكترونية عالية الأداء، بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وارتفاع معدلات الحماية بالتقارير الخاصة لهذا العام.

تطوير الأداء

واستمرت جهود الإمارات فيما يخص استكمال تطوير الأداء للعاملين في مختلف الجهات الأمنية ومنها وزارة الداخلية، حيث حرصت على تطوير أداء العمل الشرطي والارتقاء بالعاملين في هذا المجال في كافة التخصصات، وساهم ذلك في أن تتبوأ الإمارات مكانة متقدمة في تحقيق الأمن والعدالة عبر التركيز على تطوير مهارات وأساليب رجال الشرطة في التعامل مع الجمهور وزرع الثقة بينهم وبين الجمهور، بما يرسّخ مفهوم التعاون والتكامل بين الجهات الأمنية وقطاعات المجتمع من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة ومدنية.

رسالة محبة

وأطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في سبتمبر الماضي، مبادرة وطنية مجتمعية بتنظيم من برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» تحت عنوان «عبر عن حبك للإمارات» وتهدف إلى إبراز المحبة والتقدير لدولة الإمارات قيادةً وشعباً.

5 رسائل

وحدد برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» 5 رسائل أساسية تنطلق منها مبادرة عبر عن حبك للإمارات، تركز على تعزيز ثقافة التربية الوطنية في مختلف شرائح المجتمع والتي هي عدة وعتاد هذا الوطن المعطاء، وباعتبارها رسالة حب وسلام ودعوة لجميع أبناء الوطن لتعزيز ولائهم وانتمائهم للإمارات وقيادتها الرشيدة، وتمثل رؤية وطنية جليلة الهدف في أن تكون بذرة خير تنير الدرب لما فيه صفاء اليوم وبهاء المستقبل، والتعريف بالدور الإنساني والتنموي للدولة إقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة الإمارات في التسامح والعلم ونشر السلام.

أسبوع الابتكار

وشاركت الوزارة في أسبوع الإمارات للابتكار 2016 بمجموعة متميزة من ابتكارات منتسبيها، بقطاعات الشرطة المختلفة التي تسهم في تعزيز الخدمات المتطورة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار وتحقيق مستويات جيدة في سرعة الاستجابة بحالات الطوارئ، ومواجهة الحرائق.

تفوق إماراتي

ووفقاً لتقرير إنجازات وزارة الداخلية للعام الجاري 2016، فقد تفوقت الإمارات بنتائج قياسات دولية لمعدلات الحرائق والوفيات الناجمة عنها، خلال الأعوام بين (2010 - 2014 )مقارنة بنظيراتها من دول العالم المتقدمة، حيث بلغ معدل الحرائق لكل 10 آلاف نسمة من السكان (2.19 حريق) ومعدل عدد الوفيات لكل 10 آلاف نسمة من السكان (0.023 وفاة)، متفوقة بذلك على دول عالمية متقدمة عديدة من بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسويد والولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لمقارنة مع التقرير الدوري الذي نشرته المنظمة العالمية لخدمات الإطفاء والإنقاذ (CTIF) ومقرها باريس.

مؤشرات وطنية

وتضمنت الخطة الاستراتيجية التطويرية والمؤشرات الوطنية المقترحة للقيادة العامة للدفاع المدني خلال السنوات الخمس المقبلة (2017 -2021)، مقارنةً ببيانات ومعايير لدول عالمية متقدمة، تستهدف خفض معدل حوادث الحرائق بالدولة بنسبة 10% وخفض معدل الوفيات 15% بمؤشرات تستند على كل 10000 نسمة من السكان عام 2021، كما تسهم في توفير الموارد والاحتياجات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة بزيادة الإنتاجية، وتقليل زمن الاستجابة وتقليل عدد الإصابات، ورفع إجراءات السلامة الوقائية والتوعية المجتمعية، والاستعداد والجهوزية.

ومن أهم الإنجازات هذا العام حصول القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة الطوارئ والسلامة العامة، على شهادة الاعتماد الدولي في التدريب على «الاستجابة في التعامل مع المواد الخطرة»، حيث يعتبر هذا الاعتماد إنجازاً جديداً لشرطة أبوظبي باعتمادها المركّز التدريبي الأول على مستوى الشرق الأوسط في مجال التعامل مع المواد الخطرة نتيجة لتطبيقها أعلى المعايير العالمية.

100 خدمة

وحققت الداخلية إنجازات غير مسبوقة في توفير اكثر من 100 خدمة للمتعاملين مع وزارة الداخلية عبر تطبيقات الهواتف الذكية وعرضت وزارة الداخلية، في مركز المارينا مول التجاري بأبوظبي مجموعة من مشروعاتها الابتكارية الجديدة في مختلف المجالات؛ التي تخدم العمل الشرطي والأمني، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار.

الاتجار بالبشر

وناقشت لجنة وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاستعدادات والأطر العامة لإعداد الخطة الاستراتيجية للجنة لعام 2017 وآليات دعم البرامج الوقائية من قضايا الاتجار بالبشر وإجراءات التنسيق والتطوير المتعلقة بدور الجهات المعنية في تعزيز دور التوعية ، وتم طرح عدد من المقترحات توضح الأطر العامة لاستراتيجية العمل خلال 2017.

قوانين وتشريعات

وأكدت اللجنة أن الإمارات من الدول القليلة في العالم التي لا تعاني من إشكالية الاتجار بالبشر، وتعد من أوائل الدول التي شرعت قوانين تجرم، وتعاقب بشدة جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى إن الدولة بكامل مؤسساتها تعمل بجد في تطوير وتعزيز كل إجراء وقائي يمكن أن يحارب هذه الجريمة.

الشرطة الخليجية

وتميز عام 2016 بوضع الخطط التنفيذية لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، الذي هو بمثابة «إنتربول خليجي»، حيث تم اعتماد استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، من قبل مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يبدأ عمله قريباً لتحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة الشرطية بدول المجلس وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة منها أو العابرة للحدود.

حماية الأطفال

وواصلت الإمارات جهودها لحماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت بصفتها رئيسة القوة العالمية الافتراضية لحماية الطفل، والتي تعمل على حماية الطفل وتطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي في التصدي للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

قياس

نفذ برنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية مشروعاً لقياس رضا ووعي أفراد المجتمع عن الخدمات الإلكترونية والذكية؛ والتي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني www.moi.gov.ae وتطبيق وزارة الداخلية UAE-MOI على الهواتف الذكية، بهدف الوصول إلى مقترحات هادفة والعمل على تحسينها وتطويرها؛ بما يعزز تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين.