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اليوم.. قطع الكهرباء عن مناطق بمدينة طنطا لأعمال الصيانة

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اليوم.. قطع الكهرباء عن مناطق بمدينة طنطا لأعمال الصيانة اليوم.. قطع الكهرباء عن مناطق بمدينة طنطا لأعمال الصيانة

>الغربية إسلام الخياط

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا فى محافظة الغربية، عن قطع التيار الكهربى اليوم الجمعة من السابعة وحتى التاسعة صباحا لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات غرب طنطا.

وأوضحت الشركة المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربي عنها وهى (منطقة السيد البدوى - ميدان الساعة - ميدان الاسكندرية - سجن طنطا - مستشفى 57357 - الهلال - شارع عثمان محمد - شارع المدارس - شارع النحاس  - محطة السكة الحديد - شارع الفاتح - شارع ابن الفارض - شارع جمال عبد الناصر - شارع النادى - مستشفيات الجامعة و التعليمى - مجمع الكليات مجارى كفرعصام - شارع كفر عصام - مطحن الاتحاد بطريق شوبر - مطحن العاشر - محطة مياه المرشحه بالملاحه - مصنع الكاوتش - مساكن التجنيد - طريق المعاهده - كفرة السجن - ميدان الاسكندرية -

وطالبت الشركة المستشفيات وسكان تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.


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