تعليم شمال سيناء تنظم اليوم 6 محاضرات تعليمية لطلبة الثانوية والإعدادية

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنظم مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الجمعة 6 محاضرات تعليمية لطلبة الثانوية والإعدادية فى مدينة العريش بحاضر فيها خبراء التعليم المبتعثين من وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج القوافل التعليمية لشمال سيناء.

وقال الدكتور نور الغول مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المحاضرات المقررة فى مواد الكيمياء والجغرافيا، والجيولوجيا والرياضيات والفلسفة، واللغة الفرنسية.

وأضاف برنامج القوافل يجرى على أرض شمال سيناء بتعاون مشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، ويتم استقبال القوافل التعليمية من الوزارة تحت رعاية اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ومتابعة الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم وتعقد فى المركز الاستكشافى للعلوم للمرحلة الثانوية وقاعة المدرسة التجارية لطلبة المرحلة الإعدادية.

وأشار "الغول" إلى أن برنامج القوافل بدأ أمس الخميس ويشارك فيه من خبراء التعليم أحمد متولى السيد خبير لغة عربية للمرحلة الإعدادية، ومحمود محمد حسن خبير لغة إنجليزية فى المرحلة الإعدادية، ومحمد الكردى خبير لغة عربية للمرحلة الثانوية، وصبحى الغيطانى خبير لغة انجليزية للمرحلة الثانوية، وخالد عبد العزيز خبير كيمياء للمرحلة الثانوية، ومحمد الوردانى خبير جيولوجيا.