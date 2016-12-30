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"تعليم دمياط": إعادة توزيع 20 معلماً بميت أبو غالب لسد العجز بالمدارس

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"تعليم دمياط": إعادة توزيع 20 معلماً بميت أبو غالب لسد العجز بالمدارس "تعليم دمياط": إعادة توزيع 20 معلماً بميت أبو غالب لسد العجز بالمدارس

>دمياط معتز الشربينى

قامت اليوم الخميس لجنة من مديرية التربية والتعليم بدمياط بمراجعة اعداد المعلمين المنتدبين  بديوان ادارة ميت ابو غالب التعليمية لإعادة توزيع الزيادات لسد العجز بالمدارس

وقا بيان صادر عن ديوان عام التربية والتعليم بدمياط منذ قليل، ان تقرير اللجنة أسفر عن  مراجعة أعداد مختلف التخصصات بديوان الادارة  التعليمية  وتبين  وجود 20 معلماً بديوان ادارة ميت أبو غالب التعليمية من تخصصات اللغة العربية ومعلمة الفصل وباقى المواد التخصصية، يمثلون  25% من اجمالى عدد المتخصصين بديوان ادارة ميت أبو غالب التعليمية  وتم توزيعهم على مدارس الادارة تنفيذاً للتعليمات لسد العجز.

جدير بالذكر أن عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط كلف بحصر جميع الزيادات بديوان مديرية التربية والتعليم  بداية من الأحد القادم وتوزيعها على المدارس كما يحدث بالإدارات التعليمية وبلا استثناء

 

 


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