بتروجت يحسم انتقال بيكلى إلى الأهلي بعد عودته من إثيوبيا

كتب رامى ناجى

يحسم مجلس إدارة نادى بتروجت، ملف انتقال الإثيوبى شمس بيكلى مهاجم الفريق إلى النادى الأهلى، بعد عودة اللاعب من إثيوبيا، عقب الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للفريق البترولى للاعبين لمدة أسبوع، بعد الخسارة الأخيرة أمام المقاولون العرب بختام مباريات الدور الأول.

وكان بتروجت تلقى عددا من العروض الخليجية لانتقال شمس بيكلى فى الانتقالات الشتوية، حيث يضع مسئولو الأهلى اللاعب الإثيوبى كبديل حال فشل التعاقد مع الدولى الجنوب أفريقى كيجان دوللى، لاعب صن داونز، والذى تضعه الإدارة الحمراء على رأس المطلوبين فى الشتاء.

بيكيلى انضم لبتروجت فى عام 2014 قادما من المريخ السودانى فى صفقة انتقال حر، وتألق بشكل لافت للأنظار منذ انضمامه وشارك أساسيا فى الثلاثة مواسم بانتظام، وأحرز أهدافاً مؤثرة.