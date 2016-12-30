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6 وجبات مرتبطة بالكريسماس تجنب تناولها قبل النوم

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6 وجبات مرتبطة بالكريسماس تجنب تناولها قبل النوم 6 وجبات مرتبطة بالكريسماس تجنب تناولها قبل النوم

>كتبت آلاء الفقى

مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الجديدة، يلجأ الكثير إلى تناول بعض الأشياء الغنية بالدهون كنوع من الاحتفال، فى هذا الصدد كشف تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"قائمة ببعض الأشياء الغنية بالسعرات الحرارية التى يجب تجنبها قبل الذهاب إلى النوم أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة، لأنها تشكل خطرا على الصحة وتتضمن الآتى:

1.  البيتزا والبرجر:

لأنها تحتوى على طبقة من الجبن والكثير من المكونات الأخرى الغنية بالدهون، لأنها تعطى الشخص الشعور بالشبع وتضيف السعرات الحرارية فى الجسم التى يمكن أن تؤثر على القلب، لذا فإنها تعد من أسوأ الأطعمة التى يتم تناولها قبل النوم .

2.اللحوم الحمراء:

 تحتوى على سعرات حرارية عالية جدا، وهذا يسبب انتفاخا بالمعدة، ولكن فى نفس الوقت تؤدى إلى زيادة فى الوزن .

3.الكحول :

 يحتوى على سعرات حرارية عالية، ويحدث أيضا اضطرابات بالنوم .

4. الشوكولاتة والمعجنات:

 تحتوى على سعرات حرارية عالية جدا، وتؤدى إلى إكسابك الكثير من الوزن الزائد وصعوبة فى الهضم.

5.رقائق البطاطس:

 تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وتعد من المواد الغذائية السيئة  التى يجب تجنبها قبل الذهاب للنوم، كما أنها من العناصر الغذائية التى تؤدى إلى زيادة فى الوزن .

6. الأطعمة المصنعة:

تحتوى على سعرات حرارية ونسبة عالية من والأملاح، وتؤدى إلى انتفاخ بالمعدة، ويمكن أن تؤدى إلى مجموعة من المشاكل الصحية كارتفاع ضغط الدم . 


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