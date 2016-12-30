مرتصى منصور لمحمد حلمى: أنا القائد العام للزمالك وانت رئيس منطقة مركزية"

كتب سليمان النقر

عبر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن استيائه بعد خسارة القمة أمام الأهلى بهدفين نظيفين، مشيرا إلى أن الثنائى محمد إبراهيم وأيمن حفنى لم يكونا فى حالتهما الفنية، وكانا بعيدين عن مستواهما الفنى، مشددا على أن هناك حسابا عسيرا على الجهاز الفنى خاصة بعد تأخير الدفع بشيكابالا.

قال مرتضى فى تصريحات لاستوديو قناة أون سبورت، موجها رسالته إلى محمد حلمى المدير الفنى قائلا، "اللى عايز ياخد الدورى لازم يكسب وعشان يكسب لازم يلعب باتنين راس حربة واللى مش عاجبه يمشى وهتدخل وهتدخل تانى لأنى أنا المسئول فى النهاية، ومسئول على المركب سواء قدم أو يد أو سلة أو طايرة وناشئين وأشبال ومنشآت وسمعة نادى وحضرتك مسئول عن حتة صغيرة اسمها الفريق الأول".

تابع مرتضى، "اعتبر نفسك قائد منطقة مركزية وفيه رئيس أركان أو فيه القائد العام وأنا القائد العام للزمالك وشفت النهاردة بعد الشاب اللى شتم صالح سليم وأسرته أنا قمت وعنفته.. وفيه بذاءات من جمهور الأهلى وأنا حزين من إللى حصل".