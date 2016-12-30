ضبط سيارة محملة بـ 4 طن أرز مجهولة المصدر قبل بيعه بالسوق السوداء بقنا

قنا – هند المغربى

تباشر نيابة مركز قوص جنوب محافظة قنا التحقيقات فى ضبط سيارة محملة بكمية من الأرز مجهول المصدر وبدون فواتير بلغت الكمية 4 طن قبل ترويجها بالسوق السوداء بمحافظة قنا.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة المقدم تامر الحفناوى مدير مباحث التموين من ضبط السيارة رقم 44768 ص ق ب قيادة إبراهيم أ ع 36 سنة محملة بكمية من الارز مجهول المصدر وبدون فواتير بلغت 4 طن تم حبسها عن التداول لاعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر المحضر رقم 21195 جنح مركز قوص لسنه 2016 .