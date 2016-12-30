أمن الشرقية يضبط قوادة بديرب نجم لتسهيلها ممارسة الدعارة داخل السيارات

البداية ورود معلومات للعقيد عاطف ذكى رئيس مباحث الأداب بالشرقية، أن " ميرڤت ج م " مواليد ١٩٦٧ ربه منزل ومقيمة ديرب نجم ، ومسجلة خطر تحت رقم ٣٣ فئه ج آداب عامه و السابق اتهامها و ضبطها فى عدة قضايا تسهيل و ممارسة دعارة، لكنها لم ترتدع و مازالت تسهل أعمال الدعارة و لكن بحرص شديد داخل مسكن أخر أو داخل سيارات راغبى المتعه، وتمكنت مأمورية شارك فيها الرائد حسام الشحات وكيل مباحث الأداب، بالتنسيق مع الرائد أحمد جلال رئيس مباحث ديرب نجم، ومعاونه النقيب هاني صفوت ، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، من ضبط المتهمة، داخل سياره بيجو بيضاء اللون ملاكى الشرقية، أثناء تسهيلها لممارسة الدعارة بين كل من " عمرو م ي" ١٨ سنة ميكانيكى سيارات، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيه ٦٨٧٤ لسنه ٢٠١٣ جنح مركز الابراهيمية، حبس ٦ أشهر و كفاله ١٠٠ ج بتهمه التحرش و" س أ ع" 22 سنة ربة منزل، وتم ضبطهما فى حاله تلبس داخل السيارة على الكنبة الخلفية أثناء الممارسة.

وتم ضبط الهواتف المحمولة و المبالغ المالية الموجوده بالسيارة و تم التحفظ على السيارة و بمواجهتهم، أعترفت القواده بأنها سهلت أعمال الدعارة و أنها تقوم باستقطاب النسوة الساقطات لعرضهم على راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة بمقابل مادى، إلا أنها خافت من ضبطها، فقامت بتغيير المسكن بسكن أخر أو داخل سيارات راغبى المتعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩/١٢٨ ح مركز ديرب نجم.