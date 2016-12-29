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رئيس الزمالك يتوعد اللاعبين المقصرين ويشيد بـ"6" بعد الخسارة من الأهلى

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رئيس الزمالك يتوعد اللاعبين المقصرين ويشيد بـ"6" بعد الخسارة من الأهلى رئيس الزمالك يتوعد اللاعبين المقصرين ويشيد بـ"6" بعد الخسارة من الأهلى

>كتب عمرو جاب الله

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقب الخسارة من الأهلى، بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز، إن هناك بعض اللاعبين المقصرين بجانب البعض الآخر ليس لديه قدرة على استيعاب إنهم متواجدون فى قلعة ميت عقبة.

 

أشاد مرتضى منصور بالسداسى طارق حامد ومحمود حمدى "الونش" وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد وأحمد رفعت الذى وصفه بالمحطة الجيدة بجانب أيمن حفنى لمشاركته أمام الأهلى مصابًا كما جاءت انطباعات رئيس الزمالك عن القمة أن الأهلى نجح فى إحراز هدفين ولم يستطع الزمالك ترجمة الفرص لعدم وجود رأسى حربة فى منطقة جزاء الأهلى.

 

كما شدد رئيس الزمالك على أنه بالفعل طالب بتغيير حسنى فتحى بين شوطى المباراة لأنه لم يكن فى حالته وأن محمد إبراهيم هو الآخر لم يكن فى الحالة المنتظرة منه بسبب عودته من إصابة قوية.

 


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