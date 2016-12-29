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الجهة المنتجة لـ«حليمو اسطورة الشواطئ» تؤجل السفر للغردقة

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الجهة المنتجة لـ«حليمو اسطورة الشواطئ» تؤجل السفر للغردقة الجهة المنتجة لـ«حليمو اسطورة الشواطئ» تؤجل السفر للغردقة

طلعت زكريا

أجلت الجهة المنتجة لفيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”، السفر إلى الغردقة،لانشغال بطل العمل طلعت زكريا بتصوير مسلسله الدرامي الجديد”الزيبق”، ومرض الفنان بيومي فؤاد الذي يشارك في بطولته، بالإضافة الي مرض مخرج العمل.

ومن المقرر خروج الفيلم من سباق موسم نصف العام السينمائي، لحين استكمال باقي المشاهد التي تتطلب السفر الي عدد من الأماكن منها الغردقة وشرم الشيخ .

فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”، بطولة طلعت زكريا، ريم البارودى وبيومى فؤاد والراقصة دينا ونيرمين ماهر وكريم أبو زيد ورامى غيط وتأليف محمد فضل، وإخراج محمد سعيد.

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