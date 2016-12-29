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أوباما يعلن عقوبات على روسيا بعد إتهامها بالقرصنة الألكترونية على الإنتخابات

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أوباما يعلن عقوبات على روسيا بعد إتهامها بالقرصنة الألكترونية على الإنتخابات أوباما يعلن عقوبات على روسيا بعد إتهامها بالقرصنة الألكترونية على الإنتخابات

باراك أوباما – أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس، سلسلة من الإجراءات ضد روسيا إثر اتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، معتبرًا 35 دبلوماسيا “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وقال أوباما، في بيان، إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى “في الوقت الذي تختاره بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها”.

وأضاف أوباما “لقد أمرت بعدد من التدابير ردا على المضايقات العدائية من الروسية لمسؤولين أمريكيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأمريكية”.

وتابع أن “هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعامة أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها”.

وبين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بالإضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند تقول الولايات المتحدة إنهما “لأغراض على علاقة بالاستخبارات”.

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