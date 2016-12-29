أهم 10 بوستات على السوشيال.. مباراة عائلية بين عمرو أديب ولميس بسبب القمة

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع "السوشيال ميديا"، اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة...
1. عمرو أديب بعد فوز الأهلى: فقدت الإحساس بالألم..ولميس: أحلى نهاية للسنة
2. مباراة القمة على تويتر مؤمن زكريا الأبرز وصالح جمعة الغائب الحاضر
3. أحمد السقا يقترب من انتهاء تصوير فيلمه الجديد "هروب اضطرارى" ويطالب جماهيره بالدعاء له
4. شاهد أوس أوس و كريم عفيفى وأحمد فتحى فى بدايتهم .. من فات قديمه تاه
5. بلقيس تدعو جماهيرها لمتابعة حفل زفافها اليوم عبر حسابها على "فيس بوك"
6. أبو هشيمة ينشر فيديو جديدا لحلقة رونالدو مع عمرو أديب على "ON E" غداً
7. راغب علامة: عودتى لإحياء حفلات رأس السنة فى بيروت دليل على عودة الأمان
8. ميدو لـ"الحضرى" بعد تألقه فى مبارة أمس: تستحق تكون الحارس الأساسى للمنتخب
9. سعد الصغير يحيى حفل رأس السنة فى فلسطين
10. ماليك إيفونا يدعم الأهلى عبر أنستجرام" : حظ سعيد لأصدقائى
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