أهم 10 بوستات على السوشيال.. مباراة عائلية بين عمرو أديب ولميس بسبب القمة

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع "السوشيال ميديا"، اليوم الأربعاء، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة...