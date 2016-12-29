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وزير الثقافة يفتتح الاثنين القادم أولى فعاليات مبادرة «مصر المواجهة»

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وزير الثقافة يفتتح الاثنين القادم أولى فعاليات مبادرة «مصر المواجهة» وزير الثقافة يفتتح الاثنين القادم أولى فعاليات مبادرة «مصر المواجهة»

حلمي النمنم – وزير الثقافة

يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم الاثنين القادم أولى فعاليات مبادرة قطاع الإنتاج الثقافى التي تنطلق تحت شعار ( المواجهة) بالمسرح القومي يرافقه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة.

يحضر الافتتاح الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ونيافة الأنبا رافائيل أسقف عام لكنائس وسط القاهرة ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والدكتور وسيم السيسى .

ويتضمن برنامج المبادرة ندوة حول قضايا الإرهاب والتطرف يعقب ذلك استراحة قصيرة ويليه مشاهدة فيلم 49 شهيدا .

يذكر أن رئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال وضع بالتنسيق مع قيادات ثقافية وفنية خطة لمواجهة الفكر الإرهابي بالفكر التنويري من خلال مبادرة مصر المواجهة .

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