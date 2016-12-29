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كوبر يعلن قائمة المنتخب للمشاركة فى أمم إفريقيا

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كوبر يعلن قائمة المنتخب للمشاركة فى أمم إفريقيا كوبر يعلن قائمة المنتخب للمشاركة فى أمم إفريقيا

لأرجنتينى، هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الاول قائمة باسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم لدخول معسكر الذى يبدا يوم 1 يناير وذلك استعدادا للمشاركة فى كاس الامم الافريقية القادمة بالجابون فى الفترة من 14 الى 5 فبراير.

تضم القائمة 27 لاعبا هم:

عصام الحضرى.احمد فتحى.شريف اكرامى.احمد المحمدى عبد الله السعيد محمد عبد الشافى ابراهيم صلاح احمد دويدار احمد حجازى محمد الننى محمد صلاح مروان محسن.عمر جابر.احمد الشناوى محمد ابراهيم.سعد سمير.طارق حامد.احمد حسن (كوكا).محمود عبد المنعم (كهرباء)محمود حسن (تريزيجيه).على جبر كريم حافظ.رمضان صبحى عمرو وردة.حمادة طلبة محمد عواد.احمد جمعة

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