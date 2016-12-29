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محمد حلمي: الدوري مازال في الملعب.. والزمالك كان الأفضل

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محمد حلمي: الدوري مازال في الملعب.. والزمالك كان الأفضل محمد حلمي: الدوري مازال في الملعب.. والزمالك كان الأفضل

محمد حلمي مدرب الزمالك  - أرشيفية

أكد محمد حلمي المدير الفني للزمالك، أن الشوط الثاني كان من طرف واحد فقط وسيطر عليه الفريق الأبيض تماما وكان الأداء أفضل من الشوط الأول.

وقال المدير الفني للزمالك خلال المؤتمر الصحفي :” أجريت تغييرات مع بداية الشوط الثاني بدقائق وتحسن الأداء وكنا أقرب للتعادل ولم نستطيع التسجيل وإدراك التعادل ولكننا كنا الأفضل “.

وأشار محمد حلمي، إلى أن الهجمات المرتدة للأهلي في الشوط الثاني كانت من أخطاء من دفاع الزمالك وليس ضغط من الأهلي والهدف الثاني جاء من كرة ثابته وكان لدينا سوء تمركز.

وأوضح المدير الفني للزمالك أنه لا يجد مبررا للخسارة من الأهلي مؤكدا اعتذاره للجماهير البيضاء على الخسارة وأن الدوري مازال في الملعب ولم ينتهي.

وكشف محمد حلمي المدير عن تخطيطه لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي برأسي حربة هما ستانلي وباسم مرسي، وقال المدير الفني للزمالك ، وضعنا خطة مهاجمة الأهلي برأسي حربة من بداية اللقاء ولكن إصابة ستانلي قبل اللقاء بلحظات تسببت في ارتباك الحسابات بشكل كبير وتغيير خطة اللقاء.

وخسر الزمالك بهدفين نظيفين من نادي الأهلي في لقاء الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز والتي أقيمت على بترسبورت.

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