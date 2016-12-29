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استشارى تغذية: أنظمة الرجيم المنشورة عبر الإنترنت قد تصيبك بأمراض الكلى

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استشارى تغذية: أنظمة الرجيم المنشورة عبر الإنترنت قد تصيبك بأمراض الكلى استشارى تغذية: أنظمة الرجيم المنشورة عبر الإنترنت قد تصيبك بأمراض الكلى

>كتبت أمل علام

أكدت  الدكتور إيمان كامل أستاذ بالمركز القومى للبحوث ،استشارى التغذية العلاجية، وصحة الأسرة، خلال محاضرة ألقتها بمؤتمر الجمعية الطبية الدولية  اليوم أن خفض الوزن، يتحتم علينا وضع النظام الغذائى السليم طبقا  للأسس العلمية السليمة، وهى اتباع النظام الغذائى، والنشاط البدنى، وتغيير نمط الحياة ،وكل منها يتم تفصيله لكل حالة على حدة حسب الجنس ،والعمر ،والظروف الصحية والاجتماعية.

وقالت إنه يجب أن يكون هناك نمط، وأسلوب حياة ملائما مع كل حالة على حدة يصل بها فى النهاية إلى الوزن المناسب مع تقليل كل الأضرار، والأمراض المصاحبة ، موضحة أن هناك أساليب حديثة فى العلاج ومنها توقيت تناول الطعام ،وتعليم المرضى تقدير موازين وأحجام الطعام، وأيضا التغذية الحدسية ،وعلم الشبع وعلاقة الجينوم الوراثى بالتغذية .

وحذرت من انتشار أنظمة غذائية خاطئة وضارة بالصحة عبر الإنترنت حيث يصاب من يتبعها بانتكاسة وزيادة فى الوزن ،وحصوات المرارة ،وأمراض الكلى ،والإقبال على الطعام بكثرة خصوصا الحلويات، وأنيميا نقص الحديد، موضحة أن هناك علاجا جديدا للأنيميا بأسلوب جديد، ونصحت باستخدام بدائل السكر الخالية من الاسبرتام.

ونصحت أطباء التغذية بأن يضع كل منهم بصمته ويضيف إلى ما ابتكره الآخرون.


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