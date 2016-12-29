أمريكا تمهل 35 دبلوماسيًا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

قال مسؤول أمريكي، يوم الخميس إن الولايات المتحدة طردت يوم الخميس 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.