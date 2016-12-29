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أمريكا تمهل 35 دبلوماسيًا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

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أمريكا تمهل 35 دبلوماسيًا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد أمريكا تمهل 35 دبلوماسيًا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

قال مسؤول أمريكي، يوم الخميس إن الولايات المتحدة طردت يوم الخميس 35 دبلوماسيا روسيا وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند ردا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.

وقال المسؤول الذي تحدث لرويترز إن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضاف أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر الجمعة.

وقال المسؤول لرويترز “الإجراءات تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا نراها ’لا تتسق’ مع الممارسات الدبلوماسية.”

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