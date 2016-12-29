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حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016

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مهنياً: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة إليك

عاطفياً: قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك

صحياً: بادر فوراً إلى التخفيف من السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً

ابراج مكتوب :

برج العذراء :

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

 

 

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رئيس قسم الأخبار

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