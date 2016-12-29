أشهر إصابات الفنانين في 2016 أبرزها إصابة الفنانة علا غانم في حادثتين والفنانة أمل رزق تفقد بصرها مؤقتاً لمدة 3 شهور

شيماء مصطفى

بعد أيام قليلة نودع عاماً ونستقبل عاماً جديد، نتمني فيه أن يكون أفضل ويحمل لنا مفاجأت تسر الخاطر، وقبل أن نودعه فلاشك أنه حمل لنا مأسي وأفراح و للعديد من النجوم من كبار الفن، الذين سيظلو يتذكرو عام 2016 وما حدث لهم فيها، تعالو معاً نستعرض ما أشهر الإصابات التي حدثت للفانين في هذا العام والذي أثر في حياتهم .



أبرز إصابات الفنانين عام 2016

والتي كان أبرزها إصابة الفنانة علا غانم في حادثتين مختلفين، مرة في برنامج مقالب رامز “رامز بيلعب بالنار”والذي أصيت فيه بجرح سطحي بالأنف جراء سقوطها علي الأرض أثناء المقلب، والحادثة الثانية وذلك بتعرضها لحادث سير هي وإبنتيها أثناء ذهابهم للساحل الشمالي مما أصابها بكسر في عظمة الترقوة وناجاهما الله من الحادث البشع بسلام.

الفنانة أمل رزق لن تنسي ماحدث لها خلال هذا العام فقد أصيبت بلعمي المؤقت لمدة 3 شهورأثناء تصويرها مسلسل” الطبال” وقد تناولت العقاقير بإستمراروالفيتامينات وكانت تطلب الدعاء من محبيها إلي أن شفاها الله، الفنان أحمد السقا لم يسلم أبدا من مأسي هذه السنه فقد أصيب بإصابة بالغة بيده اليمني دخل علي إثرها غرفة العمليات لينجو من كارثة كانت قد تصيبه لولا تدخل كبار مهرة الأطباء في الجراحة.

الفنانة ليلي علوي أصيبت بكدمة في ذراعها أثناء مهرجان بسويسرا وإرتدت علي إثرها حمالة طبية، أما الفنان هشام سليم تعرض لإصابة في رقبته أثناء تصوير مسلسل” كلمة سر” وإرتدي طوق طبي لفترة، أما الفنانة داليا البحيري قد تعرضت بكسر في قدمها اليسري أثناء تصويرها مسلسل” يوميات زوجة مفروسة” والذي إضطرها لتجبيرها والمكوث في السرير وتوقف التصوير.

شبكةعيونالإخبارية

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