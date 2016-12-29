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مرتضى منصور يهنئ حسام البدري بفوز الأهلي بالقمة 113

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مرتضى منصور يهنئ حسام البدري بفوز الأهلي بالقمة 113 مرتضى منصور يهنئ حسام البدري بفوز الأهلي بالقمة 113

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك النادى الاهلى بالفوز بهدفين دون رد فى المباراة التى اقيمت على ملعب بتروسبورت فى ختام الدور الاول بالدورى الممتاز.

ودخل مرتضى منصور الى غرفة ملابس لاعبى النادى الاهلى ووجه التهنئة اليهم على الاداء الجيد والفوز على فريق الزمالك بهدفين احرزهما مؤمن زكريا وأجاى.

ووجه حسام البدرى فى نفس الوقت عقب انتهاء لقاء القمة الاعتذار الى جماهير النادى الزمالك على طريقة الاحتفال بفوز الشياطين الحمر داخل الملعب.

وقال البدرى عقب انتهاء اللقاء ان الأهلي سيطر على الشوط الاول والزمالك استحوذ على الشوط الثانى وراهن على مؤمن زكريا فى لقاء القمة.

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