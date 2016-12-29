أخبار عاجلة

عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. سماح أنور: خضعت لـ 42 جراحة بتخدير كامل ولا أتعاطى المخدرات

Google+ Print

الخميس 29-12-2016 21:55

أقرت الفنانة سماح أنور بأنها دفعت ثمن أخطائها و"طيش الشباب" 42 جراحة بتخدير كامل، كانت مهددة بكل واحدة منها ببتر أحد أطرافها، وأكدت أنها تكره المستشفيات بعدما قضت فيها 16 عاماً متواصلة بداية من الحادث الشهير عام 1998، وتعاني من فوبيا "الحقن" برغم أن سجلها الطبي يخلو من أي مرض وراثي، ونفت كل الإتهامات حول تعاطيها أو إتجارها بالمخدرات.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج "فحص شامل" أن هناك علامة لحقنة تناولتها منذ عام 98 ولها آثار بذراعها حتى الآن، والسبب ملل الممرضة من خوفها من الحقن فاضطررت لطعنها بسن الحقنة، وقالت إنها لا تحب المستشفيات أو الأطباء كما أن لديها قناعة من صغرها بعدم المرض، وكانت تدخل المستشفى فقط لارتكابها حادث، كما أنها لا تعاني من أي أمراض وراثية وكذلك أسرتها، ولا تخضع للفحوص الطبية الدورية.

ونفت سماح، عملها في تجارة المخدرات، مؤكدة أنها فوجئت بوجود كميات كبيرة من المخدرات في سيارتها بعد تعرضها للحادث عام 1998 وقالت: "ما ليش في السكة دي، ووقتها كنت في المستشفى بتعالج، والتحاليل كشفت أنني لا علاقة لي بإدمان المخدرات أو خلافه وتم حفظ القضية ضدي".

واعترفت بتلقيها لعلاج نفسي بسبب كثرة المسكنات التي تناولتها بسبب العمليات الجراحية في قدميها نتيجة حادث تعرضت له، وقالت إنها توقفت عن تناول الأطعمة لتقليل وزنها في ذلك الوقت للتوقف عن تناول المسكنات، بسبب ألم قدميها وخسرت أكثر من 20 كيلو.

وحول تقييمها للوسط الفني قالت: "كلنا معقدين، ومفيش حد سليم ولكن الحلو فينا أننا مكناش بنقف لبعض على الواحدة، وأشارت إلي أنها لا تحب تجسيد دور الضحية وتعترف بكل أخطائها ، ولا تحب المواجهة إذا تعرضت للخيانة وتفضل الانفصال بهدوء".

ودافعت سماح أنور عن أعمال الفنان محمد رمضان وقالت إننا بالمستقبل سنفخر لتواجده بيننا، وأضافت: "رمضان مش بيقلد احمد زكي هو متأثر به وفيه منه كتير شاء ام لم يشأ، وهو من الفنانين اللي بقالنا سنوات كتير مستنينوا قماشة مش بتخلص، حاجة فوق الجوكر بيعمل كل حاجة وهو اللي هيستمر في الاخر مش حد تاني".

شاهد تقرير الحالة الصحية لسماح أنور

شاهد تعليق سماح أنور عن محمد رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟