بالفيديو.. سماح أنور: خضعت لـ 42 جراحة بتخدير كامل ولا أتعاطى المخدرات

أقرت الفنانة سماح أنور بأنها دفعت ثمن أخطائها و"طيش الشباب" 42 جراحة بتخدير كامل، كانت مهددة بكل واحدة منها ببتر أحد أطرافها، وأكدت أنها تكره المستشفيات بعدما قضت فيها 16 عاماً متواصلة بداية من الحادث الشهير عام 1998، وتعاني من فوبيا "الحقن" برغم أن سجلها الطبي يخلو من أي مرض وراثي، ونفت كل الإتهامات حول تعاطيها أو إتجارها بالمخدرات.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج "فحص شامل" أن هناك علامة لحقنة تناولتها منذ عام 98 ولها آثار بذراعها حتى الآن، والسبب ملل الممرضة من خوفها من الحقن فاضطررت لطعنها بسن الحقنة، وقالت إنها لا تحب المستشفيات أو الأطباء كما أن لديها قناعة من صغرها بعدم المرض، وكانت تدخل المستشفى فقط لارتكابها حادث، كما أنها لا تعاني من أي أمراض وراثية وكذلك أسرتها، ولا تخضع للفحوص الطبية الدورية.

ونفت سماح، عملها في تجارة المخدرات، مؤكدة أنها فوجئت بوجود كميات كبيرة من المخدرات في سيارتها بعد تعرضها للحادث عام 1998 وقالت: "ما ليش في السكة دي، ووقتها كنت في المستشفى بتعالج، والتحاليل كشفت أنني لا علاقة لي بإدمان المخدرات أو خلافه وتم حفظ القضية ضدي".

واعترفت بتلقيها لعلاج نفسي بسبب كثرة المسكنات التي تناولتها بسبب العمليات الجراحية في قدميها نتيجة حادث تعرضت له، وقالت إنها توقفت عن تناول الأطعمة لتقليل وزنها في ذلك الوقت للتوقف عن تناول المسكنات، بسبب ألم قدميها وخسرت أكثر من 20 كيلو.

وحول تقييمها للوسط الفني قالت: "كلنا معقدين، ومفيش حد سليم ولكن الحلو فينا أننا مكناش بنقف لبعض على الواحدة، وأشارت إلي أنها لا تحب تجسيد دور الضحية وتعترف بكل أخطائها ، ولا تحب المواجهة إذا تعرضت للخيانة وتفضل الانفصال بهدوء".

ودافعت سماح أنور عن أعمال الفنان محمد رمضان وقالت إننا بالمستقبل سنفخر لتواجده بيننا، وأضافت: "رمضان مش بيقلد احمد زكي هو متأثر به وفيه منه كتير شاء ام لم يشأ، وهو من الفنانين اللي بقالنا سنوات كتير مستنينوا قماشة مش بتخلص، حاجة فوق الجوكر بيعمل كل حاجة وهو اللي هيستمر في الاخر مش حد تاني".

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