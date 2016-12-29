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أحلام تعاقب كامليا ورد بـ "البلوك" والأخيرة تواصل شتائمها وتهديداتها لها

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الخميس 29-12-2016 22:05

قامت الفنانة أحلام بحظر المشتركة الجزائرية كاميليا ورد عن صفحتها الخاصة على "توتير"، بعد سلسلة شتائم شنتها عليها كونها إعتبرت أنها المسؤولة عن خروجها من برنامج "آراب أيدول".
رد فعل كاميليا على "بلوك" أحلام على "تويتر"، تمثل عبر عدة تغريدات إضافية أطلقتها، وواصلت من خلالها شتمها لأحلام معتبرة أنها تخاف منها على زوجها، ومؤكدة أنها تتابع تغريدتها وكل ما تكتبه عنها عبر حساب زوجها مبارك الهاجري على "تويتر".
في تغريداتها الجديدة كتبت كامليا لأحلام بعدما إكتشفت "البلوك":"عاملتيلي حظر يا ملكة البقر يا مريضة نفسياً لأنك مش حتقدري تردي عليّ عاملتيلي حظر".
وكتبت في تغريدة ثانية: "لو كانت ملكة عن جد مو تعمل حظر وبعدين تصير ترد. لأنو بتعرف أني الوحيدة لي بقدر أبهدلها لأني بالأصل بنت ملوك"، وأضافت في تغريدة ثالثة" لاهي متابعني من حساب جوزها. خايفة عليه يطير من إيداها للامبرطورةلي عرفتها معنى كلمة ملكة".
وتابعت في تغريدة رابعة: "خافت أكمل مشان هيك عملت حظر. مبارك الهاجري وصللها أنو حكمل القصة مباشر . ادا لساتها حاطة راسها براس تاج راسها". ثم أضافت في تغريدة توجهت من خلالها مباشرة الى أحلام مهددة "تتذكري بعد إعلان نتائج حلقة التصويت بعثتيلي حارسك الشخصي مشان يتأكد من الصفحات لي تسبك بإسمي ولما صرت أصرخ أجاني جوزك . اكمل؟".

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سيدتي