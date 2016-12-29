"كذّاب" يجمع عبادي الجوهر والأمير عبدالرحمن بن مساعد

يترقب الوسط الفني بعد غياب دام حوالى 8 أعوام لقاءً فنياً جديداً بين الفنان عبادي الجوهر والشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وأكد "أخطبوط العود" عبر حسابه في "تويتر" أنه سيتم طرح أغنية تحمل اسم "كذاب" قريباً.

عبادي الذي تم تكريمه في مهرجان القاهرة للأغنية العربية في نوفمبر الماضي بجائزة "أفضل مطرب خليجي" أعاد بهذه المفاجأة للأذهان ثنائية لا تنسى مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حيث قدم الثنائي مجموعة من الأغنيات التي لا تنسى بالنسبة لجمهور الطرفين والوسط الفني، مثل:" تدرين وأدري"، و"أجهلك"، و"دخون"، و"عيونك حخر آمالي"، وغيرها من الروائع الخالدة.

ويتميز الأمير عبدالرحمن بن مساعد في قدرته على توظيف المفردة وفق الجملة اللحنية التي تناسب طبقات صوت عبادي الجوهر؛ نظراً للتناغم بين الثنائي الذي يمتد إلى سنوات طويلة.