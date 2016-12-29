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المتهم في أكبر قضية رشوة يفجر مفاجآت كبرى “مش هروح فيها لوحدي” ويكشف عن تورط قضاه ونواب بالبرلمان ورجال أعمال

  • مصر
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المتهم في أكبر قضية رشوة يفجر مفاجآت كبرى “مش هروح فيها لوحدي” ويكشف عن تورط قضاه ونواب بالبرلمان ورجال أعمال المتهم في أكبر قضية رشوة يفجر مفاجآت كبرى “مش هروح فيها لوحدي” ويكشف عن تورط قضاه ونواب بالبرلمان ورجال أعمال

منذ يومين القت المباحث القبض علي بطل اكبر قضية رشوة في والتي عثروا في منزله علي “كنز علي بابا” كما يقولون والتي أثارت قضيته الرأي العام والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لما تم ضبطه بمنزل المتهم من كمية الأموال الضخمة والتي تمثل رقم ليس بسيط بالإضافة إلي وجود كمية كبيرة من الذهب ويتم التحقيق هذه الأيام مع المتهم وهو مسئول قسم المشتريات في مجلس الدولة .

وأثناء التحقيقات فجر اللبان مفاجآت من العيار الثقيل والتي علي اثرها سوف تحدث ضجة في مصر حيث قال بالنص”مش حروح فيها لوحدي” حيث كشف أثناء التحقيقات عن شركاء له جدد من رجال الأعمال والقضاة ونواب بمجلس الشعب وتم إلقاء القبض علي بعض من شركاءه 2 موظفين من داخل مجلس الشعب وسيدة من خارجه .

ومن الجدير بالذكر أن الشرطة اكتشفت خزينة كبري في احدي غرف منزل المتهم وتحتوي هذه الغرفة علي 24 مليون جنيه و4 مليون دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي بالإضافة إلي المشغولات الذهبية وعقود 12 سيارة تقريبا فارهة علي احدث مستوي .

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