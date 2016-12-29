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نشرة ONAا تنقلات 2017..صدى البلد وCBC يحتفلان بالكريسماس.. رامي صبري ضيف MBC

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نشرة ONAا تنقلات 2017..صدى البلد وCBC يحتفلان بالكريسماس.. رامي صبري ضيف MBC نشرة ONAا تنقلات 2017..صدى البلد وCBC يحتفلان بالكريسماس.. رامي صبري ضيف MBC

اعلامي 2017

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يشهد عام 2017، حركة تنقلات لمجموعة من الإعلاميين، من مختلف القنوات الفضائية، حيث رصدت وكالة ONA، أبرز حركة تنقلات الإعلاميين..للمزيد

يستضيف غدًا ، فى تمام التاسعة والنصف مساءً ، الإعلامي عمرو أديب على شاشة ON.E ، أفضل لاعب في العالم لعام 2016 كرستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق ريال مدريد ضمن حلقات برنامج” كل يوم جمعة” ..للمزيد
> تحتفل قناة صدى البلد بأعياد رأس السنة الجديدة، حيث تبدأ الاحتفالية فى الثامنة مساء السبت المقبل، من خلال استديو خاص من تقديم أحمد موسى، ودينا رامز، وأحمد شوبير، ورشا مجدي..للمزيد

يحتفل برنامج ” هنا العاصمة ” بليلة رأس السنة في سهرة غنائية وفنية من قصر المانسترلي السبت المقبل من التاسعة مساء وحتى الدقائق الأولى من العام الجديد ..للمزيد

تستضيف الإعلامية ياسمين سعيد، غدًا الجمعة النجم رامي صبري، والدكتورة هالة عمر خبيرة الأبراج، في حلقة خاصة ومختلفة من برنامجها “الجمعة في ” والذي عرض على شاشة MBC مصر للاحتفال برأس السنة الميلادية..للمزيد

احتفلت الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج” مساء القاهرة”، على شاشة TEN، بمرور عام على نجاح البرنامج، فيما استضاف البرنامج الفنانة حنان ماضي لتشارك الاحتفال بميلاد انطلاقه..للمزيد

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